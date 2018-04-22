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Общество

О пожарной безопасности в лесу и на полях напомнили жителям деревень Себежского района

21 апреля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провел профилактический рейд в деревнях Кузнецовка, Будькевщина и Селявы Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда он осуществил подворовой обход домовладений, посетил места жительства одиноко проживающих престарелых граждан, с жителями провел противопожарные инструктажи и распространил листовки на противопожарную тематику.

Профилактическая работа проводилась по соблюдению правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления, соблюдению требований пожарной безопасности в лесах и по недопущению палов травы.

Как отметили в пресс-службе, до граждан довели порядок действий при различных видах чрезвычайных ситуаций и выполнению требований пожарной безопасности.

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