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Общество

В доме пустошкинского депутата снова выбили окна

21 апреля около 23:00 в Пустошке двумя кирпичами разбили окно в спальне частного дома депутата Собрания депутатов Пустошкинского района от партии «Яблоко» Светланы Васильковой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре регионального отделения партии, камни упали на постель и в этот момент депутат находилась рядом.

Это уже третье нападение на дом Светланы Васильковой. Первое ароизошло ночью 4 августа 2017 года, а второе – 3 марта текущего года

Полиция выезжала на место преступления, и депутат написала очередное заявление о возбуждении уголовного дела.

Вечером 21 апреля в Пустушке было отключено уличное освещение: установить и задержать нападавших по горячим следам не удалось.

Отмечается, что Светлана Василькова дважды избирается депутатом районного Собрания от «ЯБЛОКА», баллотировалась на должность главы Пустошкинского района.

В пресс-службе добавили, что депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг направил обращение к начальнику УМВД России по Псковской области Юрию Инстранкину с требованием объединить в один материал проверки расследования нападений на дом Светланы Васильковой 4 августа 2017 года, 3 марта и 21 апреля текущего года.

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