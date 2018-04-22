Марш парков проводится сегодня в России и за рубежом

10:59, 22 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 22 апреля, проводится международная крупномасштабная природоохранная акция Марш парков (Дни заповедников и национальных парков), объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы, пишет calend.ru.

Основной целью акции является привлечение внимания властей, средств массовой информации, коммерческих организаций, и всех жителей планеты к проблемам охраняемых природных территорий (ОПТ), оказание им реальной практической помощи в сохранении и развитии заповедных мест, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за наше природное достояние и чувства ответственности за его состояние, формирование позитивного отношения населения к живой природе, в сохранении которой важную роль играют ОПТ.

Марш парков проходит во многих странах, ежегодно в нем принимают участие сотни тысяч людей в более 200 государствах, в том числе и в России, где координаторами акции выступают Управление особо охраняемых природных территорий и правового обеспечения Росприроднадзора и Центр охраны дикой природы (ЦОДП). Он проходит при поддержке Министерства природных ресурсов РФ.

Сегодня Марш парков, став одним из самых широкомасштабных и массовых природоохранных движений в России, привлекает в свои ряды все большее число участников. В нем уже принимают участие жители больших городов и малых деревень, политики, деятели культуры и науки, журналисты и бизнесмены, губернаторы областей и краев, представители местных администраций. Эта акция позволила привлечь в природоохранную благотворительную деятельность и национальный бизнес.