О новом виде кибермошенничества в социальных сетях рассказали псковские полицейские

11:09, 22 апреля 2018, ПАИ

В Интернете получает распространение новый вид кибермошенничества — через взлом аккаунтов социальных сетей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время просьбы перечислить деньги на мобильный телефон злоумышленники начали рассылать через взломанные аккаунты в соцсетях. Вернуть свои средства пострадавшие не могут, поскольку неизвестные моментально обналичивают баланс.

Мошенники от имени человека, страницу которого взломали, пишут его друзьям в социальной сети, что «остались без связи» и просят перевести деньги на мобильный телефон. Как правило, речь идет о небольшой сумме. Однако, подобные сообщения рассылаются по списку контактов всем друзьям, количество которых иногда доходит до нескольких сотен или даже тысяч

Как добавили в пресс-службе, отделение «К» УМВД Росси по Псковской области рекомендует гражданам в подобных ситуациях незамедлительно связаться с другом и уточнить, действительно ли ему нужна помощь. Если выяснится, что это мошенники взломали страницу и прикрываются именем вашего знакомого, нужно обратиться к администраторам социальной сети. Кроме того, следует незамедлительно изменить пароли в социальных сетях, интернет-почте и регулярно проверять компьютер на наличие вирусных программ, которые могут передавать злоумышленникам пароли от аккаунтов.