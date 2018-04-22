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Общество

Скончался старейший человек на Земле

В Японии умер самый старый человек на Земле, японка Наби Таджима, пишет газета «Известия» со ссылкой на Associated Press.

Женщина родилась в 1900 году, оставила более 160 потомков и скончалась в возрасте 117 лет. Как пишет издание, Наби Таджима стала старейшим человеком на планете семь месяцев назад, после того как в возрасте 117 лет умерла Вайолет Браун из Ямайки.

В настоящий момент звание старейшего человека принадлежит второй японке, Чийо Йошида, которой 116 лет.

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