О мерах безопасности при ловле рыбы с лодки напомнили в псковском МЧС

11:32, 22 апреля 2018, ПАИ

При ловле рыбы с лодки, особенно надувной, следует быть осторожным. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, такие плавающие средства не предназначены для заплывов в места, в которых велика вероятность нахождения подводных коряг.

Отмечается, что их острые края часто становятся причиной порчи надувных лодок на водоёмах: малейший «наезд» может привести к проколу резины и самым печальным последствиям. При внезапном прорыве (проколе) одного из баллонов надувной лодки можно избежать водной купели, если удастся тут же заткнуть дыру каким-нибудь подручным средством или загнуть пострадавший баллон на здоровый, и после этого подгрести к берегу.

Если используется деревянная, пластиковая или металлическая лодка, необходимо внимательно следить за тем, чтобы корпус не давал течи, и внутрь не проникала вода. Для такого случая должен быть припасен черпак, чтобы вычерпать воду.

Как добавили в пресс-службе, крайне не рекомендуется удить с лодки стоя. С точки зрения безопасности лучше всего ловить рыбу в сидячем положении.

Якорные грузы следует поднимать крайне осторожно. Обладая большим весом, они сильно засасываются в донный ил. При вытягивании груза лодка будет крениться в сторону в его сторону, что может привести к перевертыванию судна. Безопаснее всего поднимать груз через корму и нос.

При аварии лодка сначала ложится на бок, а затем переворачивается вверх дном. Бессмысленно забираться на перевернувшуюся лодку, она неустойчива и неминуемо опрокинется. Если вы не умеете плавать, не теряйте самообладания: ухватитесь за лодку с носа или кормы и, действуя рукой, ногами, постарайтесь вывести её на мелкое место. Перевернувшаяся лодка может спасти несколько человек: надо только осторожно держаться за корму или нос лодки, погрузившись в воду до подбородка.

В пресс-службе отметили, что запрещается катать на лодке детей до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы, пересекать курс теплоходов и катеров, близко подходить к ним и двигаться по судовому ходу, пользоваться лодкой в нетрезвом виде.