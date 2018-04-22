0
13:40
До -3 градусов похолодает ночью 23 апреля в Псковской области
12:05
Джеймс Кэмерон заявил о готовности сценариев к четырем сиквелам «Аватара»
10:59
Марш парков проводится сегодня в России и за рубежом
09:52
Массовые проверки водителей проведут сегодня сотрудники ГИБДД в Пскове
09:19
Пить воду из подземных источников советует сегодня народный календарь
09:00
Международный день Матери-Земли отмечают сегодня
13:46
Умерла актриса Нина Дорошина
Еще новости
Общество

О мерах безопасности при ловле рыбы с лодки напомнили в псковском МЧС

При ловле рыбы с лодки, особенно надувной, следует быть осторожным. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, такие плавающие средства не предназначены для заплывов в места, в которых велика вероятность нахождения подводных коряг.

Отмечается, что их острые края часто становятся причиной порчи надувных лодок на водоёмах: малейший «наезд» может привести к проколу резины и самым печальным последствиям. При внезапном прорыве (проколе) одного из баллонов надувной лодки можно избежать водной купели, если удастся тут же заткнуть дыру каким-нибудь подручным средством или загнуть пострадавший баллон на здоровый, и после этого подгрести к берегу.

Если используется деревянная, пластиковая или металлическая лодка, необходимо внимательно следить за тем, чтобы корпус не давал течи, и внутрь не проникала вода. Для такого случая должен быть припасен черпак, чтобы вычерпать воду.

Как добавили в пресс-службе, крайне не рекомендуется удить с лодки стоя. С точки зрения безопасности лучше всего ловить рыбу в сидячем положении.

Якорные грузы следует поднимать крайне осторожно. Обладая большим весом, они сильно засасываются в донный ил. При вытягивании груза лодка будет крениться в сторону в его сторону, что может привести к перевертыванию судна. Безопаснее всего поднимать груз через корму и нос.

При аварии лодка сначала ложится на бок, а затем переворачивается вверх дном. Бессмысленно забираться на перевернувшуюся лодку, она неустойчива и неминуемо опрокинется. Если вы не умеете плавать, не теряйте самообладания: ухватитесь за лодку с носа или кормы и, действуя рукой, ногами, постарайтесь вывести её на мелкое место. Перевернувшаяся лодка может спасти несколько человек: надо только осторожно держаться за корму или нос лодки, погрузившись в воду до подбородка.

В пресс-службе отметили, что запрещается катать на лодке детей до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы, пересекать курс теплоходов и катеров, близко подходить к ним и двигаться по судовому ходу, пользоваться лодкой в нетрезвом виде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -3 градусов похолодает ночью 23 апреля в Псковской области
22 апреля 2018
До -3 градусов похолодает ночью 23 апреля в Псковской области
Джеймс Кэмерон заявил о готовности сценариев к четырем сиквелам «Аватара»
22 апреля 2018
Джеймс Кэмерон заявил о готовности сценариев к четырем сиквелам «Аватара»
Марш парков проводится сегодня в России и за рубежом
22 апреля 2018
Марш парков проводится сегодня в России и за рубежом
Массовые проверки водителей проведут сегодня сотрудники ГИБДД в Пскове
22 апреля 2018
Массовые проверки водителей проведут сегодня сотрудники ГИБДД в Пскове 1
Пить воду из подземных источников советует сегодня народный календарь
22 апреля 2018
Пить воду из подземных источников советует сегодня народный календарь
Международный день Матери-Земли отмечают сегодня
22 апреля 2018
Международный день Матери-Земли отмечают сегодня
Умерла актриса Нина Дорошина
21 апреля 2018
Умерла актриса Нина Дорошина
Новых достижений во имя процветания России пожелали работникам местного самоуправления руководители Пскова
21 апреля 2018
Новых достижений во имя процветания России пожелали работникам местного самоуправления руководители Пскова

Идет загрузка...