Святых жен-мироносиц чествуют сегодня православные христиане

11:43, 22 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 22 апреля, православные христиане вспоминают и чествуют святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных. Как пишет calend.ru, Русская Православная Церковь чтит память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи.

Мироносицы — это женщины, которые из любви к Иисусу Христу принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа и они же затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Этот праздник издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской праведности — особое, чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства. Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси.



Другая черта древнерусской праведности — особый «чин» вдовства. Русские княгини второй раз замуж не выходили, хотя Церковь второй брак не запрещала. Многие вдовы постригались и уходили в монастырь после погребения мужа. Русская жена всегда была верна, тиха, милосердна, кротко терпелива, всепрощающа. Святая Церковь чтит в лике святых многих христианских жен.

Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей. Неделя (воскресенье) жен