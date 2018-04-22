Джеймс Кэмерон заявил о готовности сценариев к четырем сиквелам «Аватара»

12:05, 22 апреля 2018, ПАИ

Сценарии всех четырех фильмов, которые станут продолжением фантастического фильма «Аватар» уже готовы, а съемки первых двух картин ведутся, пишет ТАСС со ссылкой на Deadline Hollywood.

Cоздатель кинокартин данной серии, режиссер Джеймс Кэмерон на встрече с журналистами в городе Манхеттен-Бич в Калифорнии рассказал о ходе работы над сиквелами. Он пояснил, что съемки «Аватара 2» и «Аватара 3» ведут одновременно уже около 100 дней. Картины, как ожидается, выйдут соответственно в 2020 и 2021 годах.

Джеймс Кэмерон также уточнил, что сценарии четвертого и пятого фильмов из этой серии закончены. Режиссер отметил, что плотные работы над ними стартуют после выхода фильмов «Аватар 2» и «Аватар 3». Четвертая и пятая части, предположительно, увидят свет в 2024 и 2025 годах.

Как пишет издание со ссылкой на агентство Reuters, на встрече с представителями СМИ режиссер заверил, что «лично очень предано относится» ко всем этим картинам, и охарактеризовал эту серию фильмов как «семейную сагу» о нескольких поколениях. Он пояснил, что в сиквелах также будет рассказываться о взрослении и семьях персонажей первого фильма.

Напомним, Джеймса Кэмерона обвиняли за большое сходство сюжета картины «Аватар» со знаменитым циклом романов братьев Стругацких «Мир полудня».