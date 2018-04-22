Псковское ГИБДД напомнило о порядке и сроках уплаты административных штрафов

12:16, 22 апреля 2018, ПАИ

Центр автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД УМВД России по Псковской области напомнил об установленном порядке и сроках уплаты административных штрафов по административным правонарушениям, зафиксированным средствами фото- и видеофиксации, а также о правовых последствиях их неуплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В соответствии с действующим законодательством, административный штраф по административному постановлению должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Предусмотрена также 50-процентная оплата штрафа в течение 20 дней с момента вынесения административного постановления.

Несвоевременная уплата штрафа влечет за собой дополнительные административные санкции в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

Информацию об имеющихся административных штрафах, порядке оплаты и реквизитах зачисления можно получить на сайте портала «Госуслуги» в разделе «Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения» и на официальном сайте ГИБДД.