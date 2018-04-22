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Общество

Псковское ГИБДД напомнило о порядке и сроках уплаты административных штрафов

Центр автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД УМВД России по Псковской области напомнил об установленном порядке и сроках уплаты административных штрафов по административным правонарушениям, зафиксированным средствами  фото- и видеофиксации, а также о правовых последствиях их неуплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В соответствии с действующим законодательством, административный штраф по административному постановлению  должен быть уплачен в полном  размере не позднее  60 дней со дня вступления постановления  в законную силу. Предусмотрена также 50-процентная оплата штрафа в течение 20 дней с момента вынесения административного постановления.

Несвоевременная уплата  штрафа влечет за собой дополнительные  административные санкции в виде наложения штрафа  в двукратном размере  суммы неуплаченного штрафа, либо обязательных работ  на срок до пятидесяти часов.

Информацию об имеющихся административных штрафах,  порядке оплаты и реквизитах зачисления можно получить на сайте портала «Госуслуги» в разделе «Предоставление сведений  об административных правонарушениях в области дорожного движения» и на официальном сайте ГИБДД.

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