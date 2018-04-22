Российский стрелок Александр Дрягин установил мировой рекорд на Кубке мира

12:44, 22 апреля 2018, ПАИ

Российский спортсмен Александр Дрягин одержал победу на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в южнокорейском Чханвоне, пишет ТАСС.

Александр Дрягин набрал 251,2 очка, побив на 0,2 балла мировой рекорд, который принадлежал другому соотечественнику Владимиру Масленникову, который с результатом 250,2 очка занял второе место, а третьим стал венгерский стрелок Иштван Пени (228,5).

Как пишет издание, этап Кубка мира в Чханвоне завершится 30 апреля.