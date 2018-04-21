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Полиция проводит проверку по факту происшествия с депутатом Пустошкинского райсобрания

УМВД России по Псковской области проводит проверку инцидента с депутатом Пустошкинского райсобрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Напомним, ранее ПАИ писало, что 21 апреля около 23:00 неизвестные разбили окно в доме депутата Пустошкинского районного Собрания от партии «Яблоко» Светланы Васильковой.

Как рассказали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в полном составе, осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление лица. По итогам проведенных проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

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