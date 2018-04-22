До -3 градусов похолодает ночью 23 апреля в Псковской области

13:40, 22 апреля 2018, ПАИ

23 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, а днем от +8 до +13.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.