«Старые письма» помогли восьмиклассницам узнать о жизни в Изборской деревне

13:11, 22 апреля 2018, ПАИ

В рамках научно-практической конференции «Первые шаги в науку», прошедшей в стенах средней общеобразовательной школы №11 города Пскова, «Старые письма» помогли юным исследователям узнать о жизни в деревне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Российского Красного Креста.

Среди прочих работ на конференции была ярко выделена тема кризиса русской деревни в научно-исследовательской работе учащихся 8 класса Алины Уруновой и Екатерины Карепановой «Старые письма» под руководством преподавателя школы Светланы Журовой.

Актуальность исследования заключается в том, что и сейчас сельский труд не в почете. «Достаточно выехать за черту города и взглянуть на округу. Редко, когда увидишь на наших бескрайних полях стада овец и коров. Отличные пахотные земли заросли кустами и ядовитым растением – борщевиком Сосновского. А бывшие скотные дворы зияют пустыми глазницами выбитых окон. Обидно за нашу Псковскую землю...», – так начинается годовой труд молодых исследователей.

Систематизировав 40 писем и открыток, а также 16 различных документов в виде дневников и тетрадей, найденных в старом доме, юные исследователи решили разобраться в причинах, которые руководили жителями деревни Изборска Печорского района 50-х – 60-х годов уезжать в города, бросая на произвол судьбы отчий дом и своих родителей.

Среди прочего оказались даже документы 1922 года. По письмам девочки Сони Голубевой 1948-1950-х годов эрудиты изучили послевоенную жизнь людей Псковской области. Документы 80-летней давности, бережно отсканированные и распределённые в хронологическом порядке школьницами, раскрыли перед ними картину интересов и увлечений их сверстников послевоенных лет. Оказалось, что письма посылали треугольниками, потому что экономили бумагу.

Исследователи также поднимают тему уважительного отношения к старшим. «…Обращение к старшим было крайне уважительным. Что все письма к маме начинались со слов «Здравствуй, дорогая мама! Шлю тебе свой горячий привет и самые лучшие пожелания в жизни». А заканчивались неизменно словами «…Целую крепко. Соня.».

Как рассказали в пресс-службе, школьницы сопереживали героине исследований, ее маме Марии, у которой пропал муж на фронтах войны. Встречи с очевидцами тяжелых послевоенных лет помогли воссоздать картину жизни в деревне. Как трудно было «достать» материал на подкладку для пальто, о предметах быта, как получали паспорта и чем отличался «колхоз» от «совхоза», а также что такое «репрессия».

Известный краевед Борис Иванович Бугров поделился не только воспоминаниями о ликвидации частной собственности, переселении с хуторов, непосильном налогообложении, но рассказал, как формировался бюджет колхоза и личный бюджет колхозника

В пресс-службе отметили, что исследования такого характера помогут подрастающему поколению любить свой родной край, сблизиться со своими родственниками и понимать их, в том числе уважать труд сельского жителя и бережнее относиться к своим вещам и продуктам питания.