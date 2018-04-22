Лоферы Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил «лунную походку», продадут на аукционе

13:57, 22 апреля 2018, ПАИ

Туфли ныне покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил знаменитую «лунную походку», продадут 26 мая на аукционе в Калифорнии, пишет РИА Новости со ссылкой на аукционный дом GWS Auctions.

«Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25). Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую «лунную походку», — говорится на сайте аукционного дома.

Как пишет издание, на одной из туфель имеется отметка «Michael #2». К обуви также прилагается письмо известного танцора и хореографа Лестера Вилсона, в котором отмечается, что певец подарил ему эти ботинки после репетиции.

Лоферы Майкла Джексона до этого момента никогда не выставляли на торги. Стартовая цена пары составила 5 тыс. долларов.

Напомним, Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года на 51-ом году жизни.