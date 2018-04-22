Роскомнадзор блокирует адреса Google из-за невыполнения компанией решения по Telegram

14:29, 22 апреля 2018, ПАИ

Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории России, и внес ряд адресов компании в реестр запрещенной информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства сегодня, 22 апреля, в своем Twitter.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора, и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России. В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», - отмечается в сообщении.