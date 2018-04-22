Telegram предложил пользователям выпустить сегодня из окон бумажные самолетики

14:59, 22 апреля 2018, ПАИ

Канал служебных оповещений Telegram обратился к пользователям мессенджера и предложил в 19:00 выпустить из окон бумажный самолетик, который является его эмблемой, передает «Коммерсантъ».

В сообщении говорится, что таким образом Telegram предлагает поддержать свободу интернета и отметить седьмой день блокировки Telegram.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.