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Общество

Telegram предложил пользователям выпустить сегодня из окон бумажные самолетики

Канал служебных оповещений Telegram обратился к пользователям мессенджера и предложил в 19:00 выпустить из окон бумажный самолетик, который является его эмблемой, передает «Коммерсантъ».

В сообщении говорится, что таким образом Telegram предлагает поддержать свободу интернета и отметить седьмой день блокировки Telegram.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

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