Итоги программы «Социальная защита детей» подвел Псковский Красный Крест

15:35, 22 апреля 2018, ПАИ

На состоявшемся очередном заседании президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста высокую оценку заслужила работа регионального отделения РКК по программе «Социальная защита детей» (СЗД) за 2017 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения организации.

Целью данной программы является улучшение жизни детей с ОВЗ, семей с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В рамках программы СЗД в 2017 году работали 11 столовых Красного Креста. В городах Пскове и Великие Луки, Бежаницком, Дедовическом, Красногродском, Новоржевском, Пустошкинском, Псковском и Усвятских районах более 570 детей получили горячее питание. В связи с финансовыми трудностями, к концу отчетного года количество столовых сократилось до 9. Калорийные, горячие обеды в количестве 32 540 единиц, полученные в отчетном году детьми и подростками из неблагополучных семей стали существенным вкладом Псковского Красного Креста в решении социальных проблем. По решению Президиума в программу включались дети из семей, имеющих недостаточный уровень дохода на одного человека (не более 3 тыс. рублей), отсутствие постоянной работы у родителей, алкогольная зависимость или длительная болезнь родителей, другие неблагополучные факторы.

В пресс-службе напомнили, что в Президиум Красного Креста входят люди, не понаслышке знающие о социальной ситуации в регионе, такие как начальник территориального управления города Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Наталия Хачапуридзе, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и другие. Для выявления социального статуса получателей горячих обедов создавались комиссии в образовательных учреждениях, которые посещали детей на дому и составляли акты жилищно-бытовых условий на каждого конкретного ребенка.

В рамках программы в 2017 году также была организована детская оздоровительная площадка. В июне такие площадки были организованы для 75 детей на базе Усвятской и Красногородской школ, средней общеобразовательной школы №16 города Пскова, в августе 2017 года для 25 детей на базе Чихачевской школы.

Дети получали двухразовое питание на сумму 175 рублей в день на каждого ребенка. В меню были включены были не только мясные и молочные блюда, но и соки и фрукты.

В рамках программы педагоги-добровольцы активно работали по организации досуга и культурно-массовых мероприятий для детей из целевой группы: спортивные мероприятия, конкурсы, праздники, творческие выставки, игры-квесты и тренинги. Провели 1920 занятий. Для детей из районов очень востребована дополнительная профессиональная подготовка: провели 69 мероприятий, включающих не только беседы, но и экскурсии на различные предприятия. Проведенные за год 355 различных развлекательных и познавательных мероприятий способствовало психосоциальной адаптации детей и семей. Попробовать свои силы подопечные проекта смогли на 47 спортивно-оздоровительных мероприятиях, включая эстафеты, тестирования, беседы направленные на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма. Эта деятельность особо значима, так как многие дети являются членами неблагополучных семей.

Мощный отряд добровольцев привлекался к работе программы. К социальному сопровождению участников целевой группы также активно привлекались добровольцы. Обследованы первично 83 семьи, выявлены и оказана помощь в рамках программы 299 потребностей. Более 3000 добровольцев не только из регионального центра, но и периферии приняли участия в 12 массовых мероприятиях Красного Креста.

К благотворительной деятельности программы привлекались и представители бизнеса. Было отравлено 53 обращения, помощь поступила от семи — организаций-это ООО «Строй-М», ООО «Прайм», ООО «Академия качества», ЗАО «ЗЭТО», АНО ЦРП «Фармоза», ПАО «ВТБ 24, филиал Псковский». В фонд помощи программы поступило 86 700 рублей.

На традиционной благотворительной акции «Собираем в школу-2017» собрано чуть более 27 тысяч рублей. Благодаря чему школьники из Москвинской школы получили подарки со школьными принадлежностями к 1 сентябрю.

Продолжилось сотрудничество в рамках программы с Красным Крестом из Осло (Норвегия). Рабочие встречи прошли в Пскове при участии координаторов и волонтеров из Норвежского Красного Креста. В июне проведена совместная акция «Планета счастливого детства», посвященная ко Дню защиты детей. Игровые программы, моментальное фото с Норвежским викингом, сувениры из Норвегии доставили огромную радость детям. Партнерская благотворительная акция «Рождественский подарок от Норвежских друзей» помогла исполнить мечту 30 детей из деревни Кирово и нескольких близлежащих деревень. Кроме игрушек дети получили одежду и обувь.

А традиционная акция «Дерево детских желаний», где в роли добрых волшебников выступили сами псковичи, помогла исполнить желания детям, в результате чего подарки получили младшие школьники двух коррекционных школ.