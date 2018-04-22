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Общество

Четырёх сталкеров поймали в Чернобыльской зоне

Житомирские пограничники поймали четырех украинцев-сталкеров, которые незаконно вошли в Чернобыльскую зону, пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Нарушителей задержали на окраине населенного пункта Дитятки. Как сообщается, они проникли в зону отчуждения, чтобы заняться экстремальным туризмом.

В отношении сталкеров составили административный протокол за нарушение требований режима радиационной безопасности.

«Известия» отмечают, что 12 апреля Чернобыльскую АЭС открыли для посещения туристов

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