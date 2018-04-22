Голый мужчина расстрелял людей у кафе в США

16:50, 22 апреля 2018, ПАИ

В пригороде американского Нэшвилла в штате Теннесси голый 29-летний мужчина открыл стрельбу по людям рядом с кафе Waffle House, пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.

От пуль молодого человека погибли четверо, пострадали по меньшей мере трое. Как отмечает издание, инцидент произошел сегодня, 22 апреля, около 3:25 по местному времени (11:25 по мск).

В совершении преступления полицейские подозревают жителя штата Иллинойс Трэвиса Райнкина. По их данным, «стрелок» скрывается на своем автомобиле, и последний раз его виделана юго-восточной окраине города рядом с лесополосой.