Историки и практики книжного дела выступят в «Михайловском» на чтениях «Библиотека в усадьбе»

16:55, 22 апреля 2018, ПАИ

Историки и практики книжного дела в России — библиотекари, музейные работники, педагоги, другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор, Нарвы (Эстонская Республика) выступят с докладами и сообщениями на традиционных чтениях «Библиотека в усадьбе» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, пленарное заседание конференции, в нынешнем году по-пушкински озаглавленной «Любовь к родному пепелищу…», пройдёт в пятницу, 27 апреля, в выставочном зале музея-усадьбы «Петровское». С программой заседания можно познакомиться на официальном сайте заповедника. Вход на конференцию в качестве слушателя для всех желающих традиционно свободный, без каких-либо предварительных согласований.