0
10:37
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
09:39
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
20:56
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
10:06
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
09:46
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
15:34
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
15:43
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
Еще новости
Политика

Историки и практики книжного дела выступят в «Михайловском» на чтениях «Библиотека в усадьбе»

Историки и практики книжного дела в России — библиотекари, музейные работники, педагоги, другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор, Нарвы (Эстонская Республика) выступят с докладами и сообщениями на традиционных чтениях «Библиотека в усадьбе» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, пленарное заседание конференции, в нынешнем году по-пушкински озаглавленной «Любовь к родному пепелищу…», пройдёт в пятницу, 27 апреля, в выставочном зале музея-усадьбы «Петровское». С программой заседания можно познакомиться на официальном сайте заповедника. Вход на конференцию в качестве слушателя для всех желающих традиционно свободный, без каких-либо предварительных согласований.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
19 апреля 2018
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
19 апреля 2018
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области 6
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
18 апреля 2018
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
17 апреля 2018
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018 2
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
16 апреля 2018
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
15 апреля 2018
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
14 апреля 2018
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию

Идет загрузка...