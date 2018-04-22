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Общество

В Таллине простились с предстоятелем Эстонской православной церкви Корнилием

Предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия сегодня, 22 апреля, похоронили на Александро-Невском кладбище в Таллине, пишет РИА Новости.

Прощание с митрополитом Корнилием прошло в Таллинском кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского. Отпевание возглавил митрополит Волоколамский Иларион, который является вторым лицом Русской православной церкви. Были представлены латвийская и финская православные церкви, прибыло духовенство из Печорского монастыря, а также ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений. Возложили венки послы России, Белоруссии и Греции в Эстонии.

Как передает РИА Новости, выборы нового главы Эстонской православной церкви пройдут по истечении 40 дней со дня смерти Корнилия. 

Напомним, митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.


 

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