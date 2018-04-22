Неврологи установили фактор, повышающий риск развития болезни Паркинсона

18:02, 22 апреля 2018, ПАИ

Специалисты Американской академии неврологии выяснили, что однократное легкое сотрясение мозга или травма увеличивают вероятность развития болезни Паркинсона в будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на Sciencedaily.

В исследовании ученых участвовали более 300 тыс. пожилых людей, данные которых изучались в течение 12 лет. По мнению специалистов-неврологов, обнаруженные результаты применимы к любым категориям пациентов.

Как выяснилось, люди с травмой головы в 71% случаев страдали от болезни Паркинсона, в то время как для всех остальных риск ее развития составляет от одного до двух процентов, а у пациентов с серьезными травмами эта цифра составляла 83%.

Неврологи также установили, что у пациентов с разными травмами головы диагностировали это заболевание в среднем на два года раньше, чем у остальных.

Как отмечает РИА Новости, болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, и в настоящее время оно неизлечимо.