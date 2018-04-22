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Общество

Бюст римского императора Марка Аврелия обнаружили археологи в Египте

Бюст римского императора Марка Аврелия обнаружили археологи в ходе ремонтных работ в древнеегипетском храме Ком-Омбо на юге страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сегодняшнее заявление министерства по делам древностей.

Как отмечается в распространенном ведомством коммюнике, уникальность находки в том, что скульптурные изображения этого правителя (161-180 годов) практически не встречались на территории Египта.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities via AP

По заявлению главы департамента Древнего Египта Аймана Ашмауи, бюста имеет размеры 40 см на 33 см на 34 см, а также неподалеку был обнаружен фрагмент безголовой статуи из песчаника. Сейчас ученые надеются сопоставить эти артефакты.

Как отмечает издание, Египет находился под властью Римской империи с 30 года до н.э. до 395 года н.э.

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