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Общество

Псковские спасатели обезвредили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны

Псковские спасательные подразделения обезвредили взрывоопасный предмет в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в Главном Управлении МЧС России по Псковской области.

Сегодня, 22 апреля, в 12:00  в деревне Новая Гоголевка Тямшанской волости был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Как уточнили в пресс-службе, для обнаружения привлекалась группа поисково-спасательного отряда города Пскова в составе одной единицы техники и двух человека. 

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