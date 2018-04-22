Псковские спасатели обезвредили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны
Псковские спасательные подразделения обезвредили взрывоопасный предмет в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в Главном Управлении МЧС России по Псковской области.
Сегодня, 22 апреля, в 12:00 в деревне Новая Гоголевка Тямшанской волости был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Как уточнили в пресс-службе, для обнаружения привлекалась группа поисково-спасательного отряда города Пскова в составе одной единицы техники и двух человека.