День английского языка отмечают сегодня

10:02, 23 апреля 2018, ПАИ

День английского языка отмечают сегодня, 23 апреля. Как пишет calend.ru, датой празднования английского языка стал день рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира.

Из-под пера Шекспира вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета. В числе его произведений — известные любому цивилизованному жителю планеты «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, принц датский», «Король Лир» и другие. Благодаря широкому распространению английского языка, многие поклонники творчества Шекспира читают его книги в оригинале.



Отмечается, что так называемый Standard English — чистый лондонский диалект — со временем претерпел множество изменений в разных регионах, и нередко англичанину сложно бывает понять англоговорящего американца или австралийца.