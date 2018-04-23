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Общество

День английского языка отмечают сегодня

День английского языка отмечают сегодня, 23 апреля. Как пишет calend.ru, датой празднования английского языка стал день рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира.

Из-под пера Шекспира вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета. В числе его произведений — известные любому цивилизованному жителю планеты «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, принц датский», «Король Лир» и другие. Благодаря широкому распространению английского языка, многие поклонники творчества Шекспира читают его книги в оригинале. 

Отмечается, что так называемый Standard English — чистый лондонский диалект — со временем претерпел множество изменений в разных регионах, и нередко англичанину сложно бывает понять англоговорящего американца или австралийца. 

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