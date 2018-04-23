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Общество

Искать на восходящем солнце дымку советует народный календарь

Сегодня, 23 апреля, православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, Африкан и другие. Как пишет calend.ru, они пострадали за веру в 249–251 годах.

В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия - Маревный. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать. 

В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».

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