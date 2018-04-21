Лежащий на дороге Великие Луки – Невель мужчина погиб под колёсами «Лады»

09:03, 23 апреля 2018, ПАИ

22 апреля около 3:00 на 36-м километре автодороги Великие Луки - Невель в Великолукском районе 51-летний водитель автомашины «Лада Гранта» сбил 49-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Как стало известно Псковскому агентству информации, пешеход погиб на месте.

В этот же день около 17:05 на 8-м километре автодороги Себеж - Сосновый Бор в Себежском районе 41-лений водитель автомашины «Грэт Вулл» превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, а затем врезался в дерево. 61-летняя пассажирка машины погибла.