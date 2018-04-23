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Общество

За выброс загрязняющих веществ наказали Псковский завод телефонных станций

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки ОАО «Псковский завод автоматических телефонных станций – Т» выявила нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Как пояснили в пресс-службе, законодательство Российской Федерации предусматривает, что выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается только на основании выданного разрешения, которым устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха.

По результатам проверки Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в адрес генерального директора предприятия внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе добавили, что выявленное нарушение закона предприятие устранило, и Управление Росприроднадзора по Псковской области ему выдало разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сроком до 14 декабря 2024 года

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