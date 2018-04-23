Помещения для длительных свиданий оборудуют в себежской колонии по требованию прокуратуры

09:36, 23 апреля 2018, ПАИ

Себежский районный суд удовлетворил исковое заявление псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона об обязании ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области в Себежском районе оборудовать 8 комнат для проведения длительных свиданий, детскую комнату, комнату отдыха, комнату ожидания и санитарный узел при комнате ожидания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подача иска была обусловлена нехваткой комнат для проведения длительных свиданий. На протяжении последних двух лет администрация исправительного учреждения периодически отказывала осужденным в представлении длительных свиданий с членами семьи, обосновывая отказы нехваткой комнат длительных свиданий. Администрация исправительного учреждения подтвердила факт недостатка в таких помещениях, но с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Апелляционная инстанция решение Себежского районного суда оставила без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Исполнение судебного решения находится на контроле псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.