О семейных реликвиях рассказали на открытом уроке в псковском колледже искусств

09:44, 23 апреля 2018, ПАИ

Открытый урок по предмету «Народное художественное творчество» прошёл 16 апреля в музее Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, в проведении урока под названием «То, что сердцу дорого…» приняли участие студенты 3 курса специальности «Социально-культурная деятельность», преподаватель Маргарита Самойлова. Урок проводится ежегодно уже на протяжении 5 лет. На нем студенты создают выставочные экспозиции, знакомятся с историей своих семейных реликвий, готовят презентации.

«В роли ведущих открытого урока выступили студентки Мария Малова и Ольга Бурцева. Свои семейные реликвии представили Виктория Конева, Сергей Пантелеев, Софья Лукьянова, Анна Реница, Михаил Захаров, Мария Малова. Среди экспонатов выставки старые семейные фотографии, угольный самовар, керосиновая лампа, светильник «Грибок», бумажные обои 60-х годов XX века, медаль «Ветеран труда», справки из военного госпиталя времён Великой Отечественной войны о ранении деда, вилка из столового набора графа Гагарина 1836 года, большие деревянные счёты, старинные утюги, детские книги и учебники советского времени, деревенский домотканый ковёр», - рассказали в колледже.

Атмосферу старины помогла создать игра на гуслях выпускника колледжа Михаила Зинина. В проведении открытого урока приняла участие библиотекарь Надежда Смелягина. На уроке присутствовали заведующая отделением Мария Зинина, председатель цикловой комиссии Снежана Власова, студенты 1-го курса специализаций «Хореографическое творчество» и «Социально-культурная деятельность».

Отмечается, что выставка продлится до 30 апреля.