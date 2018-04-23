Молодежная акция «Любовь сорадуется истине» прошла в Великолукской епархии

09:42, 23 апреля 2018, ПАИ

22 апреля, в Православный женский день, в Великолукской епархии прошла праздничная акция «Любовь сорадуется истине», организованная епархиальным молодежным отделом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в епархии, все женщины и девушки пришедшие в этот день в храмы или встреченные волонтёрами в общественных местах, где проходили мероприятия акции, получили поздравления с праздником и цветы.

Поздравляя прихожанок домового храма святителя Николая при Епархиальном управлении Великих Лук с неделей святых жен-мироносиц, руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин пожелал православным женщинам быть верными наследницами подвига евангельских благовестниц, достойными матерями - хранительницами домашнего очага и добрыми помощницами своим супругам.

«Вспоминая в этот день жен-мироносиц и прославляя Воскресшего Спасителя, церковь призывает нас последовать примеру этих святых жен, которые, возлюбив Господа, следовали за Спасителем в Его жизни земной и не оставили его после крестной смерти», - отметил священник.

Напомним, что международная молодежная акция «Любовь сорадуется истине» реализуется под эгидой синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви молодежными отделами епархий, общественными движениями и инициативными группами на приходах. Впервые акция была организованна в 2009 году представителями Барнаульской, Вятской, Новосибирской и Смоленской епархий и была поддержана в четырнадцати епархиях Русской Православной Церкви. В Москве инициатива проведения поздравительных акций ко дню жен-мироносиц была поддержана молодежным движением «Георгиевцы!».

В 2017 году участие в акции приняли представители 124 епархий Русской Православной Церкви, в том числе Русской Православной Церкви заграницей, а также Болгарской и Элладской Православных Церквей - всего более 600 тысяч человек из более чем 700 населенных пунктов.