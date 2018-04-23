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Общество

Константин Хабенский пытается продать загородный дом в Псковской области

Народный артист России Константин Хабенский пытается продать загородный дом в деревне Тараскино в Новоржевском районе Псковской области, сообщили в телепередаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ (эфир от 22 апреля).

Видеозапись, на котором запечатлен двухэтажный деревянный дом у озера, в передачу прислали потенциальные покупатели недвижимости.

Соседка Хабенского по деревне рассказала покупателям, что артист «общается со всеми». «Они с сыном и на рыбалку тут ходили на озеро», - отметила женщина-жительница деревни. По словам местных жителей, Хабенского в Тараскино привлекла тишина и живописные места.

В доме артиста три спальни, кухня с барной стойкой и камином - всё под дерево. На участке в 40 соток растут яблони, есть баня, гараж и колодец.

Жители деревни отмечают, что сам Константин Хабенский приезжал в деревню редко, чаще здесь видели его маму, но теперь не бывает и она. Свой дом в Тараскино за 3 млн рублей актёр, якобы, не может продать уже более двух лет.

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