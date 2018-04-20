Роста оплаты труда бюджетников на 13-15% в 2018 году ожидает Центробанк

10:07, 23 апреля 2018, ПАИ

Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

Отмечается, что рост выплат будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина.

Эксперты Центробанка подсчитали, что оплата труда вырастет на 1,5–2,9 п.п., так как с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей. При этом в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.