Более чем в 4 раза вырос мировой объем утечек данных

10:10, 23 апреля 2018, ПАИ

Мировой объем утечек конфиденциальных данных в 2017 году вырос с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности.

По словам экспертов, главной причиной потери данных оказались нарушения внутри самих компаний. В большинстве случаев к утечкам приводили ошибки, которые совершали рядовые сотрудники.

Масштабное увеличение объема утечек связано с переходом компаний и ведомств к централизованному хранению больших данных. Отмечается, что в сложившихся условиях компаниям необходимо больше инвестировать в информационную безопасность. Для борьбы с утечками существует множество различных DLP-систем, но они не в состоянии отследить «человеческий фактор».