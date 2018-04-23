Обучающий семинар пройдет в Псковском областном суде 23 апреля

09:55, 23 апреля 2018, ПАИ

23 апреля в Псковском областном суде пройдёт обучающий семинар с участием федеральных и мировых судей Пскова и Острова, а также Гдовского, Псковского, Плюсского, Стругокрасненского, Печорского, Палкинского, Порховского, Дновского, Дедовичского, Пыталовского районных судов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении судебного департамента в Псковской области, в работе семинара в качестве экспертов примут участие председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев, его заместители и другие судьи.

Программа однодневного семинара будет состоять из двух блоков вопросов, касающихся уголовного и гражданского судопроизводства, каждый из которых охватывает довольно широкий спектр тем, которые судьи районных и городских судов региона раскроют в своих докладах. На семинаре предполагаются обсуждения и дискуссии обозначенных тем, что очень важно для правоприменительной практики.

Аналогичное обучающее мероприятие для судей южных районов Псковской области (Великих Лук, а также Великолукского, Бежаницкого, Новоржевского, Опочецкого, Пушкиногорского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического, Себежского районных судов) состоится 26 апреля в Великих Луках.