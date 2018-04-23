Семинар для СМИ пройдет в Псковском областном суде

10:21, 23 апреля 2018, ПАИ

23 апреля на базе Псковского областного суда пройдет обучающий семинар — занятие с ответственными за взаимодействие СМИ районных (городских) судов Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении судебного департамента в Псковской области, откроет семинар и выступит с докладом «О роли взаимодействия судебной системы Псковской области со СМИ и общественностью» перед собравшимися председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

На тему «О порядке взаимодействия судов Псковской области со средствами массовой информации» выступит председатель Совета судей Псковской области Игорь Панов. Он также расскажет об итогах прошедшего творческого конкурса на лучший материал в СМИ о деятельности судебной системы Псковской области в 2017 году.

В работе семинара в качестве экспертов примут участие главный редактор газеты «Псковская правда» Ирина Федорова и главный редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Геннадьевна Галахова.

Ответственные за взаимодействие со СМИ южных районов Псковской области (Великие Луки, а также Великолукский, Бежаницкий, Новоржевский, Опочецкий, Пушкиногорский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новосокольнический и Себежский район) будут участвовать на семинаре в режиме видео-конференц-связи.