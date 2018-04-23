Имя нового директора Псковского музея-заповедника не определено из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии

10:05, 23 апреля 2018, ПАИ

Имя нового директора Псковского музея-заповедника пока не определено. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн.

Результаты конкурса должны были быть озвучены ещё на прошедшей неделе, однако из-за отсутствия кворума конкурсная комиссия так и не смогла вынести окончательное решение. По словам Владимира Куприна, дата очередного собрания пока ещё не назначена.

Напомним, что на вакантный пост претендуют и. о. директора Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков и доктор исторических наук Владимир Аракчеев.