На шахматном турнире в Опочке разыграли путёвку в Сочи

10:22, 23 апреля 2018, ПАИ

В Опочецкой гимназии состоялся турнир по шахматам среди школьных команд вторых классов-участников конкурса 2018 года, который организуется и проводится при поддержке Фонда Тимченко и Федерации шахмат России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

За главный приз - поездку в Сочи в финале соревнований боролись шесть лучших школьных команд (5 мальчиков и 3 девочки в каждой команде) из Псковского педагогического комплекса (Псков), лицея № 11 (Великие Луки), средних образовательных школ из Бежаниц, Плюссы, Стремутки (Псковский район) и команда из Опочецкой гимназии им. А. Д. Петрова. По итогам соревнований третье место заняла команда Стремуткинской СОШ Псковского района, второе — лицей № 11 (Великие Луки), а главный приз - бесплатную путевку в Сочи завоевала команда из ППК г.Псков.

От Государственного управления образования Псковской области президент Федерации шахмат Псковской области, спортивный судья Всероссийской категории Дмитрий Шахов и директор гимназии им. А. Д. Петрова Юрий Богашёв вручили призерам дипломы и медали, а победителям - кубок.

Учителя шахматного всеобуча школьных команд, участниц областного финала, от Федерации шахмат и Фонда Тимченко получат денежные премии.