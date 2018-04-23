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Общество

Рейтинг российских регионов по уровню знания школьниками английского языка возглавила Псковская область

Псковская область возглавила рейтинг российских регионов по уровню владения школьниками английским языком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на результаты межрегиональной онлайн-олимпиады Skyeng Super Cup Winter 2018, которая входит в перечень Министерства образования и науки Российской Федерации.

Состязание для школьников прошло в России в январе-феврале. В нем приняли участие 130 тысяч учащихся 5–11 классов из более чем 2 тысяч российских городов. Задания были составлены по аналогии с материалами ЕГЭ и ОГЭ. Проверялись грамматика и лексика, чтение и аудирование.

«Наши ребята традиционно участвуют в предметных олимпиадах. Их высокие результаты во многом связаны с выстроенной в регионе системой серьезной языковой подготовки школьников. У нас работают школы с языковым уклоном, учителя иностранных языков активно сотрудничают с профессорско-преподавательским составом факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета, а также создана серьезная лингвистическая база в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования», — прокомментировал итоги олимпиады начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

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