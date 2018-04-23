Рейтинг российских регионов по уровню знания школьниками английского языка возглавила Псковская область

10:29, 23 апреля 2018, ПАИ

Псковская область возглавила рейтинг российских регионов по уровню владения школьниками английским языком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на результаты межрегиональной онлайн-олимпиады Skyeng Super Cup Winter 2018, которая входит в перечень Министерства образования и науки Российской Федерации.

Состязание для школьников прошло в России в январе-феврале. В нем приняли участие 130 тысяч учащихся 5–11 классов из более чем 2 тысяч российских городов. Задания были составлены по аналогии с материалами ЕГЭ и ОГЭ. Проверялись грамматика и лексика, чтение и аудирование.

«Наши ребята традиционно участвуют в предметных олимпиадах. Их высокие результаты во многом связаны с выстроенной в регионе системой серьезной языковой подготовки школьников. У нас работают школы с языковым уклоном, учителя иностранных языков активно сотрудничают с профессорско-преподавательским составом факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета, а также создана серьезная лингвистическая база в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования», — прокомментировал итоги олимпиады начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.