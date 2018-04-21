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22 пьяных водителей поймали инспекторы ДПС в Псковской области за прошедшие выходные

21 и 22 апреля сотрудники ГИБДД задержали на территории Псковской области 22 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

За прошедшие выходные дни зарегистрированы 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили ранения различной степени тяжести.

Так, 22 апреля в 17:05 в Себежском районе на 8 километре автомобильной дороги Себеж-Сосновый Бор 40-летний водитель «Грейт-Волл» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, выехал на левую обочину по ходу своего движения и совершил наезд на дерево. В результате ДТП его пассажир, 60-летняя женщина, погибла на месте, водитель автомобиля с полученными травмами госпитализирован.

Кроме того, 21 апреля в 21:00 на 476-м километре шоссе Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил съезд в кювет и опрокинулся. Водитель с места ДТП скрылся, а уже 22 апреля с множественными ушибами обратился в Новосокольническую межрайонную больницу.

22 апреля около 3:00 на 36-м километре автодороги Великие Луки - Невель в Великолукском районе 51-летний водитель автомашины «Лада Гранта» сбил 49-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Пешеход погиб на месте.

Угонов за минувшие выходные не зафиксировано.

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