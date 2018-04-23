Активисты ОНФ обследуют отремонтированные в 2017 году и находящиеся на гарантии участки псковских дорог

11:06, 23 апреля 2018, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проверили качество ямочного ремонта участка автодороги по улице Рижской в городе Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Эта улица является одной из автодорог с интенсивным движением транспорта, однако в ходе проведения ямочного ремонта исполнитель работ не принял надлежащие меры по обеспечению безопасности как рабочих, так и участников дорожного движения.

«Мы обратили внимание, что участок, где проводились работы по ямочному ремонту, не был обозначен предупреждающими знаками, не были установлены сигнальные конусы, отделяющие ремонтируемый участок от проезжей части. Автомобили проезжали свободно по заделываемым ямам, едва ли не касаясь рабочих», – рассказал активист регионального отделения ОНФ Михаил Таро.

Кроме того, общественники зафиксировали признаки нарушений технологии ямочного ремонта. «Подсыпка асфальтовой смеси осуществлялась на застывшую битумную массу, покрытую песком и пылью, либо просто в выбоины. А сама битумная масса на отдельных местах заливалась в неподготовленную поверхность ямы и при застывании свободно отделялась от нее. Ямы буквально заляпывались асфальтом, а ведь залог качественного ремонта – это соответствующая подготовка. Необходимо старый, крошащийся асфальт отделить от хорошего с помощью фрезы, вырезать ровный кусок равномерной глубины и уже в такую подготовленную плоскость заливать асфальт. При правильной технологии он не будет бояться воды и продержится долго. Несмотря на то, что ямочный ремонт – это мера временная, он все же должен быть выполнен качественно. Здесь же мы видим явные нарушения технологии. Таким образом, возникают сомнения в прочности и долговечности такого ремонта», – отметил Таро.

Общественники произвели фото- и видеофиксацию проведения ямочного ремонта на участке улицы Рижской. Материалы будут приложены к обращению в администрацию муниципалитета с просьбой обратить внимание на выявленные недостатки и нарушения при проведении работ и принять соответствующие меры реагирования.

Активисты Народного фронта в Псковской области намерены проверить отремонтированные в 2017 году и находящиеся на гарантии участки дорог в регионе, которые были отмечены гражданами на интерактивном ресурсе «Карта убитых дорог» как проблемные.