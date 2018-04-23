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Общество

6-й Форум иностранных студентов стартовал в ПсковГУ

В Псковском государственном университете (ПсковГУ) с 23 по 27 апреля  проходит 6-й Форум иностранных студентов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в этом году мероприятие будет посвящено предстоящим в Пскове 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени.

Как рассказали в университете, тематика форума позволит продемонстрировать роль опорного вуза в формировании положительного образа иностранного студента ПсковГУ, межнациональной толерантности у иностранных и российских студентов и развитии межнациональных отношений в регионе.

Торжественное открытие форума состоится 24 апреля в 14:00 в актовом зале главного корпуса вуза. В нем примут участие иностранные студенты, гости из российских и зарубежных вузов, официальные лица Псковской области.

В рамках форума пройдут открытые уроки иностранных языков, круглый стол с представителями ФСБ, фестиваль «Worldvision», интернациональная ярмарка «Молодежная Ганза», фестиваль визуализаций, исторические квесты, деловые игры и многое другое.

Планируется, что в форуме примут участие порядка 1 тысячи 500 человек.

Отметим, на сегодняшний день в Псковском государственном университете обучается около 1 тысячи 300 иностранных студентов из 40 стран Европы, Азии, Латинской Америки.

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