В Пскове продавщица повторно попалась на продаже алкоголя подростку

11:11, 23 апреля 2018, ПАИ

В Пскове в магазине на Октябрьском проспекте полицейские установили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. Выяснилось также, что продавщицу ранее уже наказывали за подобное деяние, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По данному факту проводится проверка.

УМВД России по Псковской области напоминает, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.