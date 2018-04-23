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Общество

Жители микрорайона Овсище убрали пляж на Великой

21 апреля жители микрорайона Овсище в Пскове вышли на уборку пляжа набережной реки Великая в районе спуска с улицы Отрадная. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В акции приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу № 11 Григорий Стороненков, более 20 учащихся школы № 3 под руководством директора Александра Дедова, активисты района.

В результате совместных усилий подход к берегу, ручей и пляж освобождены от мусора, отходы собраны в большие мешки. Управление городского хозяйства администрации Пскова взяло на себя организацию вывоза мусора.

Участники субботника покрасили скамейки и качели, обновили деревянную дорожку, ведущую по заболоченной территории к береговой линии.

Напомним, в Пскове продолжается месячник по уборке от мусора городских территорий. Завершится он общегородским субботником 28 апреля, в котором планируют принять участие порядка 1000 человек, согласно поданным в Управление городского хозяйства заявкам. Отметим, в УГХ готовы предоставить инвентарь, мешки для мусора и организовать вывоз собранного мусора.

Для этого нужно позвонить по контактному номеру телефона 29-15-12 или принести заявку лично по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 6. 

В заявке необходимо указать название организации, ТСЖ или инициативной группы, указать количество человек, желающих принять участие в уборке территории, дату, время и место проведения субботника.

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