Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове

11:11, 23 апреля 2018, ПАИ

Второй раз 26-28 сентября в Пскове пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня». Как сообщили Псковскому агентству инфрмации организаторы, фестиваль пройдет под девизом: «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!».

Организаторами выступают Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА», Москва), Институт мировой литературы РАН и МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова. Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Цели фестиваля: выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей Пскова, содействие деятельности детей и молодежи в сфере изучения и популяризации современной отечественной литературы для детей и юношества, мотивирование и поддержка чтения во всех возрастных группах населения, повышение квалификации библиотекарей и педагогов в области современной отечественной детской литературы.

В программу в Пскове войдут встречи с детскими писателями и поэтами, мастер-классы, выставки, развивающие игры, конкурсы для детей и студентов, семинары по повышению квалификации. Гостями фестиваля станут детские писатели, поэты Татьяна Беринг, Майя Лазаренская, Анастасия Строкина, Юлия Лавряшина, ученые ИМЛИ РАН, профессора МПГУ.

В рамках фестиваля для школьников пройдет конкурс чтецов «Дети читают стихи...», а для преподавателей семинар по повышению квалификации «Современная детская литература».

«Участниками фестиваля в этом году могут стать учебные заведения, организации, инициативные группы, бизнес структуры, список участников уже формируется», - рассказали организаторы.

О том, как прошел фестиваль в прошлом году можно посмотреть здесь>>>