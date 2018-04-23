Эксперты: Конкуренция среди псковских менеджеров в два раза превышает оптимальный показатель

11:29, 23 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области на рынке труда среди менеджеров в среднем на одну вакансию претендуют десять кандидатов, что превышает оптимальный уровень конкуренции в два раза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании HeadHunter.

Количество предложений о работе в сфере «Высший менеджмент» в марте относительно прошлого года увеличилось на 15%. Требования к профессиональным компетенциям руководителей различны, однако по личным характеристикам компании чаще всего ищут внимательных, ответственных, пунктуальных истрессоустойчивых кандидатов с развитыми коммуникативными навыками, обладающих системным стратегическим мышлением, лидерскими качествами, ориентированных на результат и на построение эффективной команды.

Служба исследований HeadHunter таже выяснила, что только 15% считают процесс поиска работы руководителем не очень сложным. Подавляющее большинство – 71% опрошенных – отметили, что соискатели на руководящие позиции испытывают трудности с поиском работы. Среди сложностей чаще всего отмечают несоответствие зарплатных предложений уровню профессионализма (61%), завышенные требования работодателей к управленцам (44%) и неосязаемые карьерные перспективы (25%).

По мнению респондентов, соискатели, которые претендуют на руководящую позицию, встречают больше трудностей при поиске работы нежели кандидаты на рядовых позициях. 40% опрошенных высказались за то, что линейным специалистам «совершенно несложно» или «скорее несложно» найти новую работу в своей профессиональной области

Более 41% российских работников считают управленцев более мобильными в вопросах смены места работы. Также респонденты составили топ-10 профобластей, в которых руководителю проще трудоустроиться на новое место. Лидируют маркетинг/реклама/PR (24%), искусство/развлечения/масс-медиа (23%), бухгалтерия/финансы предприятия (20%), продажи и наука/образование (по 19%), ИТ/телекоммуникации (18%), строительство/недвижимость и транспорт/логистика (по 17%).