Единороссы приведут в порядок зоны отдыха в Локне

11:15, 23 апреля 2018, ПАИ

Члены и сторонники «Единой России» приведут в порядок зоны отдыха в поселке Локня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, субботник пройдет 25 апреля.

«Партийцы всегда участвуют в благоустройстве территорий. Как говорится, чистота - прежде всего. Кроме того, субботники – это прекрасная возможность провести время в компании соседей и коллег, они способствуют сплочению людей, ведь, как известно, труд объединяет», - сказала руководитель местного исполкома районного отделения «Единой России» Оксана Дакуко.

Масштабная весенняя уборка в Локнянском районе продолжится до конца апреля. Местные жители уже очистили от мусора и сухой листвы территории возле многих учреждений и организаций, братские захоронения.