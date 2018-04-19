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Политика

Единороссы приведут в порядок зоны отдыха в Локне

Члены и сторонники «Единой России» приведут в порядок зоны отдыха в поселке Локня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, субботник пройдет 25 апреля.

«Партийцы всегда участвуют в благоустройстве территорий. Как говорится, чистота - прежде всего. Кроме того, субботники – это прекрасная возможность провести время в компании соседей и коллег, они способствуют сплочению людей, ведь, как известно, труд объединяет», - сказала руководитель местного исполкома районного отделения «Единой России» Оксана Дакуко.

Масштабная весенняя уборка в Локнянском районе продолжится до конца апреля. Местные жители уже очистили от мусора и сухой листвы территории возле многих учреждений и организаций, братские захоронения.

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