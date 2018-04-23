Псковский омбудсмен проверил по жалобе полицейский изолятор, но не нашел нарушений

11:19, 23 апреля 2018, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан в изоляторе временного содержания (ИЗС) полиции в Бежаницком районе. Как сообщил Псковскому агентству информации сам омбудсмен, внеплановая проверка была вызвана жалобой гражданина, который был помещен в ИВС в связи с подозрением в совершенном преступлении.

В ходе посещения ИВС были проведены беседы и выяснены жалобы от всех граждан, отбывающих там наказания. Серьезных жалоб на нарушения условий содержания от других граждан не поступило. Не подтвердились в большинстве своём факты, содержащиеся в жалобе заявителя, но по отдельным вопросам уполномоченный по правам человека решил разобраться более основательно, что потребует дополнительного времени и изучения документов.

Дмитрий Шахов также сообщил, что проверка сохранности личных вещей всех граждан, отбывающих наказания, показала, что они находятся в сохранности, имеется их опись. Нарушений сроков пребывания граждан в ИВС не установлено.