0
09:16
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
22:36
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
11:14
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
09:16
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Еще новости
Происшествия

27 тысяч рублей украла жительница Смоленска из дома усвятской пенсионерки

Сотрудники пункта полиции по Усвятскому району по подозрению в краже денег у пенсионерки установили и задержали жительницу Смоленской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, днем 20 апреля из дома по улице Победы в поселке Усвяты путем открывания входной двери ключом 36-летняя безработная, судимая жительница Смоленской области украла 27 тысяч рублей, принадлежащих 71-летней местной жительнице. Судя по всему, злоумышленница воспользовались ключом, оставленным хозяйкой в «потайном» месте. Вернувшись домой, потерпевшая обнаружила пропажу денег и сразу же обратилась за помощью в пункт полиции по Усвятскому району.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных стражами порядка, удалось установить, что в поселке была замечена машина со смоленскими номерами, на которой и скрылась подозреваемая. Вскоре этот автомобиль был остановлен в Велиже Смоленской области, а преступница задержана. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
21 апреля 2018
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
16 апреля 2018
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 4

Идет загрузка...