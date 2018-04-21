27 тысяч рублей украла жительница Смоленска из дома усвятской пенсионерки

11:21, 23 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники пункта полиции по Усвятскому району по подозрению в краже денег у пенсионерки установили и задержали жительницу Смоленской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, днем 20 апреля из дома по улице Победы в поселке Усвяты путем открывания входной двери ключом 36-летняя безработная, судимая жительница Смоленской области украла 27 тысяч рублей, принадлежащих 71-летней местной жительнице. Судя по всему, злоумышленница воспользовались ключом, оставленным хозяйкой в «потайном» месте. Вернувшись домой, потерпевшая обнаружила пропажу денег и сразу же обратилась за помощью в пункт полиции по Усвятскому району.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных стражами порядка, удалось установить, что в поселке была замечена машина со смоленскими номерами, на которой и скрылась подозреваемая. Вскоре этот автомобиль был остановлен в Велиже Смоленской области, а преступница задержана. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.