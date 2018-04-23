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Общество

Инспекция труда напоминает псковичам о начале шестидневной рабочей неделе

Началась шестидневная рабочая неделя, сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Она началась с 23 апреля и продолжится по 28 апреля включительно. Трудовая неделя завершится четырехдневными выходными в связи с празднованием Праздника весны и труда. Отдыхать предстоит в воскресенье - 29 апреля, понедельник - 30 апреля, во вторник - 1 мая и в среду - 2 мая.

Выходной день с субботы 28 апреля переносится на понедельник 30 апреля. 2 мая будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января.

Первая рабочая неделя в мае начнется в четверг, 3 мая, и будет длиться всего два дня, 3 и 4 мая, четверг и пятницу.

Рабочий день 28 апреля не является предпраздничным, поэтому он не сокращается на час.
 

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